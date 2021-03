4 Marzo 2021

LA PROPOSTA

TODI Il movimento Todi Civica, guidato da Flaminio Pizzichini, dall'opposizione in consiglio comunale pungola la maggioranza. E ieri ha ottenuto un risultato positivo, vedendosi approvata una proposta presentata nel 2019: Adotta una vetrina. Il progetto ha lo scopo di recuperare e utilizzare i numerosi spazi commerciali e artigianali oggi purtroppo chiusi e abbandonati, le cui condizioni poco decorose offrono una immagine negativa. La proposta prevede che ora potranno essere messe a disposizione delle attività commerciali aperte con il sostegno del Comune. Un modo pratico e semplice per ampliare gli spazi espositivi e soprattutto per accendere una luce dove ora c'è il buio e per ridare dignità e decoro ad alcune aree della città. E Pizzichini dopo il risultato ottenuto ha detto: «Dobbiamo lavorare, studiare e costruire oggi le condizioni per la ripartenza, anche attraverso piccole iniziative come questa, ma che possono prepararci ad affrontare il futuro». Altra proposta che bolle nella pentola di Todi Civica quella relativa al recovey fund che viene considerato un'occasione storica anche per i comuni che, attraverso l'Anci Nazionale, possono rivendicare un ruolo fondamentale nell'utilizzo dei 209 miliardi. «A tal fine Todi afferma Pizzichini - potrebbe essere capofila di un progetto che coinvolga i comuni limitrofi nell'individuare, indicare e portare sul tavolo nazionale alcune proposte per lo sviluppo del territorio. Todi necessita di ritrovare un sua vocazione, uscendo da modelli che non stanno dando risultati sul piano dello sviluppo economico e della crescita. Basti guardare alla perdita di residenti e alle decine di attività chiuse».

Luigi Foglietti