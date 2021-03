16 Marzo 2021

LA RICHIESTA

TODI Floriano Pizzichini, capogruppo di Todi Civica in consiglio comunale, inviare ogni giorno suggerimenti all'amministrazione Ruggiano. «Sul nostro territorio, da tempo immemore, è presente un'opera incompiuta, un viadotto che attraversa una strada regionale di connessione fra il territorio tuderte e quello del folignate che giace senza senso su terreno pubblico e che, oltre alla sua inutilità, deturpa da anni a Petroro, una delle pinete più grandi e belle della nostra città scrive Pizzichini - è tempo di chiedere che si riprenda in mano il progetto per valutare se vi siano le condizioni di un suo completamento, o se, al contrario, se ne debba avviare la sua rimozione».

E spiega: «Nel recovery fund, circa 40 miliardi saranno destinati ad opere infrastrutturali, quindi un'occasione importante per mettere mano ad un piano di ammodernamento, manutenzione e completamento di arterie, viadotti e ponti». Ma non è tutto perché Pizzichini propone anche che la storica e artistica fontana di Ponterio, un manufatto risalente al 1300 possa essere inserita in un percorso turistico più fruibile e suggestivo che chiuderebbe l'anello che gira intorno alla frazione. Lu.Fog.

