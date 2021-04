4 Aprile 2021

LA SFIDA

TODI L'Istituto Ciuffelli-Einaudi, polo formativo tuderte, ha ricevuto un importante riconoscimento a livello europeo. Gli sono stati notificati ben due accreditamenti Erasmus. In un caso, quello di Coordinatore di consorzio, con il massimo punteggio previsto. Il risultato posiziona la scuola tra le prime quattro in Italia e prima assoluta in Umbria. Nella nostra regione, infatti, solo altri due istituti hanno ottenuto lo stesso punteggio, ma nel settore Vet ha conseguito un 79,50/100, risultato che gli ha permesso di essere l'unica scuola in Umbria con due accreditamenti. Il programma Vet permette di effettuare un'esperienza di formazione e tirocinio all'estero fino a 12 mesi. Il Ciuffelli-Einaudi a questo punto diviene membro effettivo delle future attività legate all'Azione chiave 1 per la mobilità internazionale dello staff, degli studenti in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per studio. Molto importante è che l'Istituto è abilitato a doppio titolo, scuola e formazione professionale, per richiedere finanziamenti a supporto delle attività di mobilità per i sette anni del programma, dal 2021 al 2027. «L'accreditamento Erasmus sottolinea con orgoglio il preside Marcello Rinaldi conferma l'impegno del Ciuffelli-Einaudi rispetto al programma Erasmus e garantisce alla nostra scuola una partecipazione continuativa all'Azione Chiave 1, la principale misura a sostegno della mobilità per l'apprendimento degli individui». Il traguardo raggiunto consentirà di accedere a percorsi semplificati per richiedere i finanziamenti ad ogni call annuale, presentando solo una domanda di budget all'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

Luigi Foglietti

