LA MANIFESTAZIONE

TODI Sebbene il traffico fosse stato chiuso, malgrado le solite difficoltà di parcheggio, gli antifascisti sono arrivati a Todi in circa duecento per protestare contro la concessione del patrocinio e del sostegno economico, del Comune di Todi e della Giunta Regionale, alla manifestazione Todi città del libro. Una manifestazione che è stata organizzata da Castelli di carta, associazione giudicata troppo vicina a Casa Pound e a movimenti di estrema destra.

Qualcuno più attento insieme ai due sponsor politico-amministrativi, ha notato l'Etab, l'Ente tuderte assistenza beneficenza, chiedendosi se la sua partecipazione rientri nei compiti statutari. Comunque la prima rampa della grande scalea del Tempio di San Fortunato, ieri pomeriggio si è riempita di pacifici contestatori e si è tinta dei colori della tante bandiere di Anpi, sindacati, e di una quarantina di associazioni che avevano aderito da tutta l'Umbria.

Ha dato inizio al ricco programma Mario Moriconi, responsabile Cgil della Media Valle del Tevere, a seguire la presidente Anpi Todi Camilla Todini che ha lanciato lo slogan Per un antifascismo quotidiano, ora e sempre resistenza. Alcune letture di testi significativi sono state affidate a Isabella Martelli, Marco Tomassi, Fabiola Bernardini, Romina Perni, Anna Gaipa, Sara Pasquino. Comunque la manifestazione-festival Todi città del libro, malgrado la raccolta di oltre duemila firme, le proteste e le interpellanze parlamentari, è stata inaugurata regolarmente negli orari e nei luoghi annunciati.

Intorno alle 16 il varo nella sala del Capitano del Popolo, con Francesca Peppucci ed Eleonora Pace, Antonio Serafini che, moderati da Cristiano Coccanari, hanno raccontato il territorio: l'Umbria. Tutto ciò mentre sulla piazza del popolo aprivano i gazebo con i libri. Fortunatamente inutile, grazie alla civiltà dei partecipanti di ambo gli schieramenti, la prudenziale numerosa presenza delle forze dell'ordine. La pioggia non hanno interrotto la manifestazione antifascista conclusa sulle note di Bella ciao.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01