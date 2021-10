Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

TODI La Cina è vicina, non è il titolo del film di Bellocchio, ma un progetto artistico che prevede un concorso per la realizzazione di un'opera monumentale da istallare sul prato verde del bramantesco Tempio della Consolazione. Ma con la clausola che vi possono partecipare solo artisti cinesi. Il progetto, ideato dal gallerista antiquario Diego Costantini, rientra nella manifestazione che lo stesso Costantini ha inserito nel contesto della Prima Biennale di Todi che intende portare l'arte negli spazi aperti della città di Todi, con un'azione che arricchisca i luoghi di significati unici e inattesi.

Gli artisti cinesi che vogliono rispondere al bando hanno tempo fino al 15 novembre per iscriversi. «Luogo simbolo della città e capolavoro rinascimentale mondiale è il Tempio di Santa Maria della Consolazione spiega Costantini - che è stato scelto per ospitare, nello spazio antistante, una grande installazione ambientale che sarà selezionata da una giuria di esponenti del mondo dell'arte che, partendo dal genius loci proprio del Tempio ruoterà di volta in volta intorno al concetto di Consolazione». Fanno parte della giuria Paola Babini, Cecilia Casorati, Diego Costantini, Emidio De Albentiis, Miche Drashek, Tommaso Franchi, Roberta Giulietti, Duccio Marignoli, Enrico Mascelloni, Claudia Orsini, Nicola Renzi, Paolo Sabbatini, Marco Tonelli, Yogxu Wang. Il responso sarà reso pubblico l'11 febbraio 2022 e il vincitore oltre a ricevere un premio di 3mila euro avrà la grande soddisfazione di vedere istallata la sua opera accanto ad uno dei gioielli più significativi dell'architettura rinascimentale. «I partecipanti vivranno così, contemporaneamente, una duplice esperienza: quella storica, collegata al Tempio della Consolazione e alla memoria del luogo, e quella presente, legata all'attualità tramite la riflessione sul presente attraverso l'epifania della creazione artistica». Link: www.towergallery.it/biennale-di-todi

Luigi Foglietti

