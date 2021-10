Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

LA GIORNATA

TODI La città, in occasione del primo centenario della sua morte, celebra Augusto Ciuffelli, l'importantissimo uomo politico che ha legato il suo nome non solo a Todi, ma all'Umbria intera, per i tanti e determinanti interventi realizzati. L'illustre statista, infatti fu deputato per il collegio di Todi in più legislature e ministro in diversi governi tra il 1910 ed il 1919. Appuntamento oggi pomeriggio alle 16,30 nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali con un convegno dal titolo Augusto Ciuffelli (1856-1921). L'azione del deputato e del ministro per Todi. Interventi di Alberto Stramaccioni, Giambiagio Furiozzi, che tratteranno il tema Augusto Ciuffelli nella storia d'Italia, Umberto Maiorca Governatore di Trieste, Francesco Campagnani Deputato e ministro, e Filippo Orsini Un uomo nuovo nel notabilato tuderte. Presenti il sindaco Ruggiano, gli assessori Ranchicchio e Primieri. Inoltre Valter Biscotti presidente Isuc e Mario Squadroni docente di archivistica. Al termine dell'incontro si svolgerà una visita celebrativa alla lapide eseguita dallo scultore Enrico Quattrini e collocata presso palazzo Ciuffelli, che fu abitazione dell'uomo politico, posta all'ingresso della Via che porta il suo nome.

Lu.Fog.

