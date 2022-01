Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

LA STRATEGIA

TODI Ora anche la città di Todi, grazie alla Certificazione di prodotto a Denominazione Comunale di Origine, meglio conosciuta come De.C.O. potrà valorizzare, tutelare e promuovere tutte le principali produzioni di eccellenza del Comune che abbiano requisiti e caratteristiche tipiche del territorio.

Il tutto secondo le linee guide approvate nella seduta dell'ultimo Consiglio Comunale, per la soddisfazione dell'assessore al Turismo Claudio Ranchicchio che ha seguito l'iter per varare questo importante provvedimento. «La selezione per accedere all'ottenimento della certificazione ha spiegato Ranchicchio - avverrà attraverso una strettissima collaborazione con le Associazioni di categoria, gli Enti di certificazione e tutte le Associazioni e le istituzioni di cui il Comune di Todi fa parte, e con l'istituzione di una specifica commissione».

«Tale commissione ha precisato l'assessore - espressione di tutto il mondo produttivo, degli addetti ai lavori e delle Associazioni sopra citate, lavorerà per individuare i prodotti con le caratteristiche necessarie per ottenere il marchio De.C.O., valutando le proposte in arrivo dal territorio». Va ricordato che la certificazione De.C.O., introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge 142/90 è uno strumento certamente molto efficace per tutelare i prodotti tipici, ma anche per promuovere e valorizzare il territorio ed il paesaggio. L'esperienza insegna che, legata ad alcune produzioni, c'è una grande risposta turistica interessata a sperimentare sapori e qualità dei vari comparti.

La De.C.O., infatti, può tutelare sia prodotti della terra e coltivazioni tipiche, sia ricette proprie e ben identificate con il territorio d'origine. Certamente non può promuovere e tutelare singole imprese. «Un altro grande passo in avanti per Todi e per il suo territorio nell'ottica di una continua azione di marketing volta alla qualità ed all'eccellenza, che in questi anni ha già portato ad una significativa crescita delle presenze turistiche».

Luigi Foglietti

