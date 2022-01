Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

IL CASO

TODI «Chiunque avesse l'esigenza di anticipare la terza dose di vaccino, o per comodità volesse farla presso il centro vaccinale di Pantalla, può contattarmi, in privato e si farà il possibile per venire incontro». Sorpresa e sconcerto nelle file dell'opposizione quando è comparso questo post, ritenuto inopportuno vista la provenienza: «In moltissimi cittadini ce lo hanno segnalato come fatto da Daniele Baiocco, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, quindi in maggioranza». «Vorremmo ricordare, quindi sottolineare aggiungono - che un consigliere comunale è un pubblico ufficiale, quindi non dovrebbe cedere a questi cali di tono». Poi con una chiave retorica invitano le autorità competenti a verificare: «Sarebbe opportuno un intervento per riscontrare se questa è una prassi usuale adottata nel comune di Todi per prenotare le vaccinazioni, perché se cosi fosse il fatto sarebbe gravissimo». Quindi annuncianole loro mosse: «Presenteremo la settimana prossima un'interrogazione consiliare in merito». Con queste parole, che si trasformeranno in atti concreti, l'opposizione stigmatizza l'atteggiamento ritenuto «inopportuno» del consigliere Baiocco. «Visto che, essendo la prenotazione dei vaccini gestita dall'Asl competente con criteri di pubblicità e trasparenza spiegano - non si rendono necessarie, anzi, risultano quanto mai pericolose, e al limite della legalità, queste interferenze politiche che possono addirittura sconfinare in favoritismi». Poi commentano: «Dal consigliere Baiocco sono state pronunciate parole inadeguate, non a caso il post è stato cancellato subito dopo, che meritano una dichiarazione ufficiale di scuse. Questa vicenda impone anche una riflessione complessiva sulla gestione dell'emergenza Covid a Todi». L'occasione del post viene colta dalla minoranza per richiamare all'attualità altri episodi che sono stati a suo tempo oggetto di forti critiche, sospetti, richieste di chiarimenti, talora suscitando nella maggioranza una forte reazione sfociata nella minaccia di denunce, «visto che dalla vicenda della donazione dei respiratori all'ospedale di Pantalla, acquistati con soldi raccolti grazie alla liberalità della popolazione, che non ha avuto un resoconto chiaro sulla spesa».

Luigi Foglietti