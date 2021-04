27 Aprile 2021

TODI Allarme amianto a Pantalla. Preoccupazioni per la popolazione a causa della possibilità di apertura di un'attività per lo stoccaggio di amianto e rifiuti speciali.

Si fa portavoce degli spaventati cittadini di Pantalla il consigliere comunale del Psi Massimo Buconi. «Le preoccupazioni nascono dal fatto che circolano delle notizie su di un appezzamento di terreno che sarebbe stato acquistato da un'impresa che esercita questa attività».

L'allarme diventa più pressante in quanto molto vicino all'area di stoccaggio c'è l'ospedale della Media Valle del Tevere e attività di produzioni alimentari, ristorazione, panificazione, senza contare le civili abitazioni. «Come Partito Socialista Italiano spiega il consigliere Buconi - abbiamo depositato presso l'ufficio protocollo del Comune di Todi un'interpellanza rivolta al sindaco Ruggiano chiedendo quanto ci sia di vero sulle voci che in questi giorni girano tra gli abitanti della frazione di Pantalla e che dicono sia stato ceduto un immobile. Ma soprattutto intendiamo sapere se il Piano regolatore del Comune prevede in quella zona una destinazione anche per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e soprattutto se sono state rilasciate autorizzazioni da parte di enti regionali, o del Comune stesso affinché nell'immobile in questione si possa svolgere attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti».

Il consigliere del Psi chiede inoltre cosa intende fare l'amministrazione per fugare ogni preoccupazione tra gli abitanti di Pantalla. «Ovviamente come Partito Socialista chiude Buconi - vigileremo affinché non si verifichino situazioni che mettano in pericolo la salute degli abitanti di Pantalla».

