Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI Botta e risposta tra Pd tuderte e consigliera regionale leghista Francesca Peppucci dopo l'ultimo consiglio regionale. Il Pd attacca: «È dal 2019 che la consigliera Peppucci interviene a sproposito sull'Ospedale di Pantalla. Prima che venisse eletta gridava contro la possibile perdita del punto nascita, da addebitare, ovviamente, ai cattivi sinistri, poi, scoppiata la pandemia, solo silenzi, rassicurazioni poco aderenti alla realtà sul fatto che a Pantalla fosse tutto a posto e quando l'Assemblea ha deciso all'unanimità di rinviare in Terza commissione la proposta di risoluzione che chiede alla Giunta l'adozione di iniziative in favore del polo ospedaliero della Media Valle del Tevere, relatrice unica proprio la consigliera Peppucci, con atto arrivato in Aula con parere favorevole unanime, cosa ha fatto la Peppucci?».

«Le dichiarazioni del Pd tuderte e del Partito Socialista di Todi su Pantalla sono offensive nella forma e assolutamente imprecise e strumentali nel contenuto replica Francesca Peppucci - evidentemente l'obiettivo non è lavorare per il potenziamento dell'ospedale, ma insultare e delegittimare la sottoscritta». E motiva: «Inizio a trovarmi in difficoltà a confrontarmi con chi a parole dice di voler costruire e dall'altro dimostra l'opposto. Nonostante in Commissione sanità ci sia stato un ascolto di tutti i sindaci della Media Valle del Tevere, primi interlocutori dei cittadini, i quali hanno portato le medesime richieste inserite in un atto che impegnerà la Giunta regionale nel nuovo Piano Sanitario Regionale, ho deciso di rinviare l'atto per approfondire le sopraggiunte proposte dell'opposizione, il tutto in un'ottica di reale collaborazione e nel pieno rispetto della salute dei cittadini».

Luigi Foglietti