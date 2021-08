Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

I DATI

TODI Claudio Ranchicchio, assessore al turismo dà i numeri, e malgrado il periodo sono numeri molto buoni. Infatti, confrontando le statistiche dei flussi turistici dei primi sette mesi del 2021 con quelli dello stesso periodo del 2020 in città si registra un incremento del +23,9% di arrivi, ed un +32,4% di presenze.

«Sono usciti in questi giorni i dati ufficiali della Regione Umbria sull'andamento dei flussi turistici gennaio-luglio dice molto soddisfatto l'assessore - e si può ben vedere come il nostro comprensorio è uno di quelli che riporta i dati più brillanti addirittura migliori di quelli del 2019, che era già stato un anno record per affluenza e presenze».

A conti fatti il Comune di Todi è quello che ha fatto registrare numeri incoraggianti che hanno fugato i timori legati alle conseguenze della pandemia. «A leggere i numeri commenta Ranchicchio - un risultato davvero strepitoso e tra i migliori in assoluto di tutta l'Umbria, il che sta a significare che le azioni e le politiche messe in campo dall'Amministrazione comunale di concerto con il Tavolo del turismo e con le Associazioni che rappresentano la categoria alberghiera e quella extra-alberghiera, stanno dando i loro frutti, aiutando la nostra economia ad uscire gradualmente dalla stagnazione creatasi con le conseguenze del Covid». Ma non è tutto perché aggiunge l'assessore: «Considerato che anche ad agosto le strutture stanno facendo registrare un tutto esaurito davvero lusinghiero, probabilmente anche i dati che la Regione Umbria diffonderà a fine mese, vedranno crescere ulteriormente i numeri segnando dati eccezionali che andranno declinati adeguatamente per far continuare questa crescita costante».

Poi un minimo di autocompiacimento: «Certamente anche l'offerta culturale di ottimo livello, e la grande risonanza mediatica che sta avendo la nostra città, stanno favorendo questa ottima e costante ascesa, cosa dimostrata anche dalla forte ripresa del mercato immobiliare che ha segnato negli ultimi 12 mesi una fase di rilancio importante che sta facendo registrare un vero boom».

Luigi Foglietti

