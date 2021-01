LA VICENDA

TODI Decisivo l'intervento di una pattuglia della polstrada del distaccamento di Todi, comandato dall'ispettore Valter Gramaccia, che blocca un autocarro, poi risultato rubato a Cesena, riesce a scongiurare il peggio in quanto l'uomo alla guida ha abbandonato il mezzo sulla corsia di sorpasso, e recupera tutta la refurtiva a bordo.

All'occhio esperto della pattuglia, infatti, non è sfuggito un autocarro Daily Iveco che, all'1,40 di giovedì notte, transitava sulla E45 in direzione sud all'altezza dello svincolo per San Damiano. Gli agenti si sono insospettiti perché quel mezzo da cantiere viaggiasse a quell'ora ed hanno alzato la paletta per fermarlo. L'uomo al volante però, anziché fermarsi aumentava la velocità cercando di sfuggire al controllo. Gli agenti a quel punto coraggiosamente hanno tentato di fermare il mezzo, rischiando più volte una collisione visto che l'autista metteva in essere manovre pericolose procedendo velocissimo a zig zag, e cercando addirittura di speronare l'auto della polizia.

Dopo due chilometri, però, il fuggitivo evidentemente ha capito di non avere scampo e improvvisamente ha arrestato il Daily sulla corsia di sorpasso, creando un serio pericolo per la circolazione, e lanciandosi dal mezzo per sfuggire alla cattura. Dopo aver saltato il new jersey, ha attraversato le due corsie della direzione nord, dileguandosi nei campi che costeggiano la superstrada. Certamente la fuga è stata pensata confidando sul comportamento responsabile degli agenti che si sarebbero sicuramente arrestati prferendo scongiurare pericolosi incidenti con il coinvolgimento di altri, piuttosto che rincorrere il delinquente. Infatti la pattuglia si è divisa con un agente che ha tentato l'inseguimento e l'altro che ha provveduto as assicurare una viabilità senza pericoli.

Purtroppo però fino ad ora il fuggitivo è riuscito a far perdere le sue tracce. Dai successivi accertamenti è risultato che l'autocarro, di proprietà di una ditta del nord Italia, era carico di vari utensili ed attrezzi edili da cantiere, con due generatori elettrici, ed era stato rubato, con il prezioso carico, nella serata precedente nel territorio di Cesena dove la ditta era impegnata in lavori stradali. Attualmente le indagini sono finalizzate all'identificazione dell'autore del gesto, e si svolgono attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza istallate in zona. Agli agenti è sembrato che l'uomo, in quei momenti, fosse solo a bordo, ma non si esclude la presenza di un'altra vettura con i complici necessari per un carico così consistente.

Probabilmente la vettura di appoggio precedeva l'autocarro, quindi i probabili complici potrebbero non essersi accorti della vicenda. L'ipotesi troverebbe conferma in un'altra circostanza visto che è stato denunciato il furto di un'auto Ford Fiesta che era parcheggiata nei pressi di una abitazione che si trova nella zona dell'episodio, auto che probabilmente potrebbe essere servita per completare la fuga del conducente del Daily.

Luigi Foglietti

