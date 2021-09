Venerdì 3 Settembre 2021, 05:00

IL CASO

TODI Se per gran parte del territorio del Centro Italia l'emergenza Vodafone di ieri ha creato problemi e disservizi alla rete, con i relativi fastidi per l'impossibilità di telefonare e utilizzare wifi, in città avrebbe potuto creare seri pericoli. Sembra assurdo che per un blackout delle comunicazione si potrebbero correre rischi molto seri, ma tant'è almeno da quando è stato istallato un dissuasore pilomat orizzontale retrattile, che impedisce l'accesso nella vasta area di Piazza del Popolo.

L'apertura del marchingegno funziona grazie agli ultrasuoni emessi dalle sirene dei mezzi di soccorso che aprono e chiudono la sbarra. Ma è noto che spesso la sbarra non si apre con le sirene, ma al suono forte del campanone del duomo che, evidentemente, emette vibrazioni tali da interferire con la centralina della complessa apparecchiatura. Ma ieri mattina il sistema è andato in tilt per l'avaria dei ponti radio della Vodafone con i quali è collegato. Appena accortosi del mancato funzionamento del proprio telefono un agente della polizia locale si è reso conto del potenziale pericolo e si è portato con un mezzo di servizio dinanzi alla sbarra retrattile per provare se con la sirena avrebbe funzionato. Dopo alcuni tentativi ha desistito. Non era mai accaduto prima quindi ieri è stato sperimentato per la prima volta anche questo aspetto, molto pericoloso, del funzionamento del poco amato e così detto passaggio a livello. Perché se si dovesse verificare un blackout notturno senza che qualcuno si accorga si potrebbe rischiare grosso, magari con una ambulanza o con una autopompa dei vigili del fuoco che non possono transitare.

Questa volta è andato tutto bene grazie all'intuito dell'agente che ha provveduto ad avvertire dell'anomalia del funzionamento, forze dell'ordine e di soccorso ed ha indicato il varco da utilizzare in caso di emergenza, rimuovendo un paletto in bronzo della istallazione delle parigine, altrettanto invasive.

Luigi Foglietti

