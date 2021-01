© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la città di Iacopone avrà la sua orchestra stabile, e in più giovanile. E' stato, infatti, sottoscritto in questi giorni un accordo tra la Scuola Media Cocchi-Aosta, il Liceo Classico Jacopone e l'Istituto Ciuffelli-Einaudi con l'intento di conseguire un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa musicale a Todi, con un percorso di apprendimento delle competenze tecniche, di interpretazione e di esecuzione per l'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di primo livello, come quello rilasciati dai Conservatori.In sintesi si tratta di un atto finalizzato al funzionamento di corsi di strumenti musicali, in continuità nelle varie istituzioni scolastiche del territorio per realizzare degli ensemble e un'orchestra giovanile stabile. L'iniziativa vede protagonista il nuovo preside della Cocchi-Aosta, ad indirizzo musicale, Enrico Pasero, che ha promosso e firmato un accordo della durata di tre anni con il collega Sergio Guarente, dello Jacopone da Todi, aprendo a Marcello Rinaldi, preside del Ciuffelli-Einaudi. In realtà si tratta di un rilancio, del percorso, iniziato nel 2015, dall'allora dirigente scolastico delle Medie Silvio Improta e dallo stesso Guarente, al quale va riconosciuto quindi il ruolo di fondatori. La preparazione degli aspiranti orchestrali è affidata ai docenti Michele Spaterna e Cinzia Bartoloni pianoforte, Natalia Benedetti, clarinetto, Beata Bukor, violino, Francesco Di Giandomenico, chitarra. I maestri si alterneranno sul podio. «Ritengo questa esperienza di grande valore formativo afferma Guarente - con una proiezione importante per la crescita socio-culturale del territorio. Ogni anno sono tra i 30 e i 40 i nostri studenti che entrano in orchestra, imparando che la musica è vita, è crescita, è senso di comunità». Polo centrale dell'iniziativa è la Cocchi-Aosta che ha già presentato un progetto, condiviso con le altre scuole, che vede protagonista l'orchestra musicale. «Siamo fiduciosi che venga finanziato spiega Pasero perché consentirebbe di valorizzare ulteriormente questa esperienza».«Ringrazio i colleghi per l'ammissione del Ciuffelli-Einaudi - sottolinea Rinaldi - si tratta di una tappa importante, perché attraverso la rete tra le scuole medie e superiori della città si viene a dare vita ad un polo musicale, che potenzialmente coinvolge tutti i ragazzi compresi tra gli 11 e i 19 anni e che è in grado di supportare progetti di coesione sociale. Per i nostri studenti la convenzione costituisce un ulteriore arricchimento dell'offerta formativa ed una grande opportunità di crescita culturale e personale».