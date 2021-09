Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

IL CANTIERE

TODI Il recupero della terza cerchia delle mura urbiche, quella di epoca medievale, prosegue nella zona San Carlo, nel tratto che dalla scenografica porta Perugina va alla maestosa porta Romana a ridosso di Via della Fabbrica. Sono stati già consegnati i lavori. Il tratto da secoli è caratterizzato da movimenti franosi dovuti al dissesto idrogeologico, aggravati dagli eventi sismici del 1997 e del 2016. «E' un atto di amore verso la città ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Moreno Primieri - che ci permetterà di valorizzare un'area di grande pregio architettonico e storico, strategica nel disegno urbanistico della città che guarda al futuro».

L'intervento, che prevede un restauro conservativo, ha un costo che va da 250 a circa 300mila euro, stanziati a conclusione di un lungo iter, che ha visto uno studio, una ipotesi progettuale e la formale richiesta del Comune alla Regione della necessità di un ulteriore finanziamento per la realizzazione di un intervento di consolidamento a completamento degli interventi già finanziati. «Si tratta ha dichiarato anche il sindaco Antonino Ruggiano di azioni concrete in un'area sulla quale si discute in città da molti anni e pensiamo che la ripresa dei lavori alle mura urbiche produrrà effetti concreti anche in previsione del Piano di Riqualificazione Urbana recentemente messo a punto».

Luigi Foglietti

