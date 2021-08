Lunedì 9 Agosto 2021, 05:00

IL CASO

TODI Ascensore di Porta Orvietana, gioia e dolore. L'impianto di risalita dal parcheggio al centro, una sorta di cabinovia su rotaie, più che un mezzo per superare i 70 metri di dislivello, è soprattutto un banco di prova dell'efficienza delle amministrazioni comunali che si sono succedute da venti anni a questa parte. Motivo di forti critiche da parte delle opposizioni di centro destra, quando erano all'opposizione, oggi loro stesse vittime dei medesimi strali. Ma, per onor del vero, così non era mai accaduto. Riaperto dopo un anno di manutenzioni, pronto ad accogliere cittadini e turisti per i giorni caldi dell'esodo agostano, ha funzionato un solo giorno, e immediatamente richiuso per un malfunzionamento alla porta della cabina che non serra completamente. Quindi quella che sembrava un buona notizia si è trasformata nell'ennesima beffa.

È trascorso quasi un anno da quando l'Ustif l'ente deputato al controllo di ascensori, funivie, eccetera, per il Ministero dei Trasporti, aveva chiuso l'impianto per adeguamenti tecnici sui sistemi di sicurezza, quando sabato mattina all'improvviso si è sparsa la voce: l'ascensore funziona. File al parcheggio gente in attesa di salire, fine dei trasporti alternativi su gomma. Ma come sempre le belle cose durano poco. L'impianto è stato fermato ancora una volta e, parafrasando il titolo dello stupendo film diretto da Arne Mattsson Ha ballato una sola estate, qui amaramente deve dire ha funzionato si e no 24 ore. Il tutto per la gioia delle ditte che assicurano il trasporto alternativo dalla stazione di partenza al centro che, giustamente, lavorano con un costo medio di 500 euro al giorno. A conti fatti, computando i giorni che l'impianto è stato chiuso per le necessarie riparazioni dovute anche alla fatto che fosse sperimentale, quindi alla mancanza di ricambi sul mercato, si può tranquillamente sostenere che si sarebbero potuti costruire almeno due impianti nuovi.

Luigi Foglietti