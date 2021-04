10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







I CANTIERI

TODI Dello stanziamento da 11 milioni e mezzo di euro deciso dal Ministero dell'Istruzione, destinato all'edilizia scolastica nella provincia di Perugia, oltre due milioni sono stati destinati agli istituti scolastici di Todi. Con apposito decreto di approvazione il Miur ha deciso di destinare tale cifra ai piani degli interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

In tutta la Provincia di Perugia i plessi che hanno beneficiato del finanziamento sono in totale 23. In testa alla lista delle scuole che lo hanno ottenuto c'è l'Istituto Agrario Ciuffelli, al quale è stato assegnato 1 milione e 800 mila euro. La cifra permetterà di procedere alla messa in sicurezza e al recupero dello sperone nord-est della così detta Cittadella Agraria, che comprende il complesso degli immobili scolastici, direzionali e dell'azienda agraria, con tanto di cantina e oleificio, con interventi che consentiranno anche l'ampliamento degli spazi a servizio dell'attività didattica e della vita del convitto. Tutto ciò consentirà il completamento della riqualificazione dell'antico monastero di Montecristo, che negli ultimi anni è stato oggetto di altri importanti interventi cantieristici che hanno interessato altre ali del complesso che ha una superficie complessiva di oltre 4mila metri quadrati.

Il restante del finanziamento, per un importo di 215mila euro, è stato concesso per il complesso dell'Ipsia Angelantoni, la cui dirigenza è la stessa del Ciuffelli. Centossessantamila euro vanno per la straordinaria manutenzione della sede del Liceo Classico Iacopone.

Il decreto, che è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per l'affidamento dei lavori fissa un termine che va dagli 11 ai 17 mesi, proporzionatamente al livello di progettazione degli interventi già in essere al momento della pubblicazione del decreto. Nel caso della Cittadella Agraria di Todi, destinataria del finanziamento più consistente, si prospetta un iter veloce seppur in assenza di un progetto definitivo o esecutivo. Il tutto favorito dal fatto che la zona oggetto dell'intervento è stata, da tempo, già oggetto di attenzione dall'Istituto e dalla Provincia di Perugia.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA