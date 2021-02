I NOSTRI SOLDI

TODI All'insegna dei sani principi chi inquina paga e paga per quello che butti, in città, al momento dell'emissione dei conguagli Tari, relativi al 2020, ci si sta chiedendo, «Insomma con questo metodo la tariffa è aumentata o è diminuita?». Con i nuovi criteri, della tariffa cosiddetta puntuale, il costo del servizio rifiuti dovrebbe essere calcolato sull'applicazione di questi principi e dovrebbe essere ripartito tra i cittadini in modo tale che, chi produce più rifiuti, dovrebbe contribuire di più. Ci si chiede come lo si possa stabilire, quindi calcolare. E qui sta il forte dubbio. Alla ricezione dei conguagli si sono infatti levate le proteste dei cittadini che, a conti fatti, si sono visti richiedere più euro, il che automaticamente è un aumento della tassa

. «Ora diciamoci la verità, illusi quelli che hanno sperato di ricevere un rimborso, mai accaduto confessa un utente che si è confrontato con un gruppo di cittadini tutti arrabbiati ma se qualcuno l'avesse ricevuto, mi piacerebbe conoscerne i nomi, perché mi toglierei un forte dubbio, ma almeno ci si sarebbe atteso di non ricevere nessuna ulteriore richiesta di pagamento». «Se l'ordinaria raccolta prevede il ritiro dell'umido due volte la settimana ed il secco una dice una casalinga arrabbiata io che salto qualche turno dovrei automaticamente vedere ridotta la tariffa, invece no». Insomma, a molti cittadini questa rivoluzione copernicana della raccolta rifiuti sembrerebbe non aver portato nessun beneficio all'utenza, caso mai al gestore, perché ha scaricato su di essa parte del lavoro di raccolta, aggravata dal traffico dei vari contenitori, da porre fuori casa, con inoltre l'usuale conferimento ai contenitori dislocati spesso lontano dall'abitazione.

