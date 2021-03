20 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







SICUREZZA

TODI I carabinieri della Compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, sono impegnati nelle specifiche attività di controllo sul territorio per una attenta vigilanza onde evitare che i cittadini manchino all'osservanza delle misure di prevenzione relative al contenimento del Covid-19.

Il tutto in sinergia e con il coordinamento del comando provinciale che monitora così attraverso le diverse compagnia tutto il territorio provinciale. In questo contesto hanno sottoposto al controllo 156 persone, con un bilancio di fine servizio di due denunce per guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, sei contravvenzioni per violazione delle misure disposte per il particolare momento di emergenza da pandemia.

I controlli sono stati effettuati in tutto il vasto territorio di competenza, in particolare nei comuni di Marsciano e Deruta, dove sono stati sorpresi i due giovani alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, ai quali oltre alle denunce sono state ritirate le patenti di guida, con la relativa procedurale informazione del reato alle autorità competenti, quella giudiziaria e quella amministrativa. Dimostrazione di serietà e rispetto delle regole, invece, ancora una volta, da parte dei gestori delle attività commerciali, nella fattispecie i controlli ne hanno riguardato 34, che sono tutti risultati in regola con le ultime disposizioni relative alla vendita o somministrazione di beni.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA