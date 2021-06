LA POLEMICA

TODI Grande attesa in città per la manifestazione organizzata da una quarantina di sigle tra associazioni, partiti politici e sindacati che, domani alle 17, hanno dato appuntamento ai propri iscritti per testimoniare il loro antifascismo. Location l'ampia scalinata del tempio di San Fortunato, in quanto lo spazio richiesto è occupato da una quindicina di gazebo che ospiteranno case editrici e librerie con i loro libri. La protesta è stata sollecitata a seguito della concessione del patrocinio e del sostegno economico da parte del Comune di Todi e della Regione dell'Umbria, allo svolgimento della prima edizione di un festival letterario dal titolo Todi città del libro inprogramma da domani a domenica. Il Festival, organizzato da Castelli di Carta, secondo i contestatori, sarebbe fortemente connotato da una ispirazione di estrema destra avendo tra i partecipanti esponenti di CasaPound, giornalisti e scrittori legati a quel mondo e a quello dei sedicenti fascisti del terzo millennio. «Nonostante i numerosi appelli e le quasi 2000 firme della petizione che abbiamo presentato dicono gli organizzatori della manifestazione di protesta - né la Regione Umbria né il Comune di Todi hanno ritirato il patrocinio al festival Todi Città del Libro che dunque si terrà col beneplacito delle Istituzioni». «Quindi come associazioni, partiti e sindacati, che ogni giorno ci battiamo per il rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani, non ci stiamo ad assistere ad una cosa simile e chiamiamo in piazza gli antifascisti e le antifasciste dell'Umbria». Il programma dell'iniziativa prevede l'alternarsi di musica e letture, coordinate dai responsabili delle associazioni promotrici. L'onorevole Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana ha annunciato un'interrogazione parlamentare sul patrocinio del Comune di Todi e dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Luigi Foglietti



Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01