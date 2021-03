© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTI COVIDTODI Dopo le tante polemiche sull'esodo che i tuderti devono affrontare per vaccinarsi Francesca Peppucci, la tuderte consigliera regionale della Lega, annuncia: «Presto un nuovo punto vaccinale a Todi» e aggiunge: «Di ciò ringrazio il commissario per la gestione dell'emergenza Massimo D'Angelo, con il quale ho condiviso la necessità di individuare a Todi un presidio facilmente raggiungibile dagli anziani e da tutti coloro che gradualmente avranno facoltà di vaccinarsi». Ma l'opposizione cittadina sembra non credere alle parole della consigliera: «Accogliamo con soddisfazione la notizia, ma speriamo che questa volta non sia il solito enfatico annuncio di Peppucci che finisce senza alcun seguito, come i tanti precedenti sull'ospedale di Pantalla che, secondo lei, doveva tornare subito alla normalità smettendo il ruolo anticovid». Comunque sia, Peppucci precisa: «Si sta lavorando perché l'apertura avvenga nei prossimi giorni, e in una posizione strategica». In effetti la posizione individuata per il presidio sarebbe veramente strategica in quanto è vicina all'uscita della E45, così da poter soddisfare anche le esigenze degli abitanti di Massa Martana e delle altre zone limitrofe. E Peppucci conclude: «Questo lavoro, condiviso con il sindaco Antonino Ruggiano, il vicesindaco Adriano Ruspolini, e con l'assessore alla Sanità, Elena Baglioni, rappresenta la conferma del lavoro e dell'impegno profuso per dare risposte al comune di Todi e al territorio della Media Valle del Tevere, a differenza di quanto affermato da alcuni esponenti dell'opposizione».Luigi Foglietti