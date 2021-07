Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

TODI Festa grande venerdì pomeriggio in via I Maggio al quartiere Europa, ma qualcuno l'ha resa meno gioiosa. Si inaugurava la nuova sede della Lega tuderte. La cosa rivestiva carattere di importanza anche perché il partito in città è commissariato. Presenze illustri con quasi tutta la scala gerarchica degli eletti a partire dai senatori Pillon, Lucidi e Alessandrini, lei quindi nei suoi panni di commissario straordinario, con l'onorevole Caparvi, in quelli di segretario regionale, l'onorevole Crippa vice segretario nazionale, il consigliere regionale Valerio Mancini, il coordinatore provinciale Manuela Puletti, con alcuni iscritti locali di peso.

Assenze notate, ma giustificate, quelle del consigliere regionale Francesca Peppucci e del vice sindaco Adriano Ruspolini, in missione ad Enna per un gemellaggio. Naturalmente numerosi iscritti e simpatizzanti. Ma a guastare la festa c'è stato l'intervento di una pattuglia di agenti della polizia locale che, vista l'apertura di una nuova attività, hanno verificato se tutte le cose fossero in regola e rispondessero ai richiesti canoni.

Purtroppo sembrerebbe che avrebbero rilevato che ci si sarebbe dimenticati di pagare la relativa tassa che grava sulle insegne pubblicitarie che annunciano, dalla porta a vetri, la nuova destinazione del locale. Quindi verbale. Ma non è tutto perché anche il responsabile dell'ufficio proposto alla Tari avrebbe rilevato che, anche nel caso della immondizia ci si sarebbe dimenticati di fare la regolare dichiarazione alla Gesenu, di nuova apertura con comunicazione di metri quadri eccetera.

Ora i rispettivi uffici che hanno operato sarebbero impegnati a ricercare il nome di un responsabile cui recapitare i verbali e le relative sanzioni. Operazione non semplice quando si tratta di partiti perché non è facile individuare la persona che avrebbe dovuto ottemperare. Una cosa è certa e confermerebbe i fatti: ieri mattina le insegne pubblicitarie erano state oscurate con delle coperture di carta.

Luigi Foglietti

