13 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL SUCCESSO

TODI Giovani campionesse vivono e studiano a Todi. Benedetta Brugia, Martina Crisanti e Beatrice De Monaco, hanno cucito lo scudetto tricolore sulle loro maglie della classe 3AC, quinto anno di corso, del Liceo Classico Jacopone da Todi. La squadra delle tre studentesse si è aggiudicato il prestigioso titolo di Campioni d'Italia grazie alla eccezionale performance prestata nella finale nazionale delle Olimpiadi del Patrimonio.

La scuola tuderte ha superato sul filo di lana il Liceo Classico e Musicale D. Cirillo di Aversa. La manifestazione, giunta alla XVI edizione, è promossa dall'Anisa, Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell'Arte, con il sostegno del ministero dell'Istruzione. Vi partecipano gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la valorizzazione della loro formazione culturale rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche, monumentali, architettoniche e paesaggistiche disseminate sul territorio italiano. Grande soddisfazione per il preside Sergio Guarente che si è complimentato con le tre studentesse e con le professoressa Elena Pottini e Cinzia Cardinali che hanno svolto il ruolo di coach. Dopo aver superato brillantemente la selezione interregionale, con Molise e Toscana realizzando un affascinante video, dal titolo Le nobildonne perugine che fecero l'impresa, il 10 maggio nella finale svoltasi in modalità telematica, si sono cimentate con il tema Raffaello e Villa Madama, sviluppato con metodo rigoroso e ammirevole passione; la loro accurata preparazione è stata sostanziata da un'esposizione precisa, puntuale e chiara, che ha dimostrato una competenza linguistica superiore alle altre scuole in gara.

Luigi Foglietti