Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI Attenzione pericolo buche. Questo sarebbe un necessario cartello da apporre per avvertire i passanti che transitano su Piazza del Popolo, il salotto buono della città. E per giunta, ancora più pericolose perché buche con sassi. Questo avrebbe gridato Ugo Tognazzi se, per trasferire in sidecar dalla Romagna a Roma un noto antifascista da consegnare alla milizia, fosse transitato (oggi) per la piazza di Todi. Nel 1961 lo fece nella finzione cinematografica del film Il Federale di Luciano Salce dopo aver avvertito buche con acqua e buche con fango. Questo malgrado i brand Todi città turistica, Todi città attrattiva grazie alle bellezze artistiche e alle numerose manifestazioni prodotte in città, che, evidentemente, assorbono tante risorse da non lasciare i pochi spiccioli necessari per chiudere qualche buca. Quindi un appuntamento in meno, ma una toppa in più. Anche perché il problema oltre che estetico, è anche pratico in quanto rappresenta un pericolo per i pedoni.

Recentemente molte persone sono cadute, alcune riportando fratture, a causa della pavimentazione sconnessa. E se fosse un turista a restare ferito, ne avrebbe un tale pessimo ricordo che potrebbe trasformarsi in una pubblicità negativa. Purtroppo i conglomerati con cui alcuni anni fa fu pavimentata la città stanno dimostrando limiti di tenuta e nei punti dove c'è il massimo attrito delle ruote dei mezzi, cominciano a cedere sfaldandosi e, in alcuni casi acciottolandosi. Certo non hanno assicurato la stessa resistenza dei nassi che furono montati alcuni secoli or sono e che sono stati sostituiti negli anni '60 del secolo scorso con pietre di porfido, a loro volta sostituite negli anni 90 da questi finti nassi. Secondo alcune sentenze emesse in anni passati, il danno per il responsabile della viabilità, leggi Comune, anche se assicurato, sarebbe solo di immagine, senza il costo del risarcimento danni, perché le buche non rappresenterebbero una insidia nascosta in quanto ormai le città ne sono quasi tutte piene, quindi è il pedone a dovere stare attento. Altro sarebbe se la caduta fosse attribuibile ad ostacoli non prevedibili posti in terra.

Luigi Foglietti