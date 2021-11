Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

TODI Il Fondaco Letterario, associazione culturale gestita da Donatella e Simonetta Fedele, ha organizzato per sabato alle 18 un recital pianistico dell'artista Mattia Lockmann. Partner nell'organizzazione il Circolo tuderte location l'aula Magna del Liceo Jacopone, sezione classico in piazza Martino I. L'appuntamento proporrà una performance del giovane artista romano laureatosi a pieni voti al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Il pianista che è stato allievo della maestr4a Laura Mattei si dedica con passione a dare lezione di piano soprattutto a bambini per appassionarli alla musica in genere e avvicinarli al suo strumento in particolare. «Dopo una sospensione della nostra attività dovuta ai noti motivi dicono Donatella e Simonetta Fedele riprendiamo il ciclo delle conferenze iniziando però in musica, in una sorta di inno beneaugurante alla cultura fatto sulle note di Lockmann che, dopo aver raggiunto la massima votazione nel suo ciclo di studi, ha intrapreso una brillante carriera da concertista e da docente con lo sguardo rivolto soprattutto ai più piccoli». Poi annunciano: «Dopo questa differenziazione riprenderemo quanto prima la nostra attività incentrando gli interessi su autori e testi della letteratura come recentemente fatto celebrando Dante Alighieri».

Lu.Fog.