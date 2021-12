Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

TODI Al fine di prevenire e reprimere i numerosi reati commessi negli ultimi tempi, soprattutto quelli relativi ai furti nelle abitazioni, avvenuti nel territorio di loro competenza, i carabinieri della Compagnia di Todi, hanno effettuato alcuni servizi straordinari di controllo di persone e auto. L'area dell'intervento ha compreso i comuni di Marsciano e Deruta, ed ha visto operare il personale delle relative Stazioni e dei vari reparti della Compagnia di Todi. Questa volta nella rete non sono rimasti incagliati i potenziali ladri, ma il bilancio dell'attività si è concluso con il deferimento in stato di libertà di 6 persone, trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro delle patenti di guida. Durante l'operazione sono stati controllati 3 esercizi pubblici, 75 persone di cui 9 stranieri e 87 tra automezzi e motomezzi. Attenzione particolare è stata rivolta anche alla circolazione stradale, con controlli operati sulle principali arterie del territorio. Rilevati reati per uso del telefono cellulare alla guida di autovettura, per i quali sono state elevate 5 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada. Gli uomini operanti, hanno attentamente controllato il pericoloso fenomeno, ormai troppo diffuso, del disinvolto uso del telefonino durante la guida, causa di distrazione che provoca tanti incidenti stradali, talora mortali. Lu.Fog.