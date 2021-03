25 Marzo 2021

IL PROGETTO

TODI Tempi duri, questi vissuti in periodo di pandemia, per gli scambi internazionali, specialmente tra scuole. Numerosi i progetti sospesi, alcuni però si sono spostati sul web, al fine di offrire agli studenti continuità a quanto già avviato, grazie alla piattaforma Zoom.

Questo è quanto si vive ora all'Istituto di istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi dove, fin dal 2015, è in atto un gemellaggio con la Detroit country day schools in Michigan Usa, tanto che si è deciso di non rinunciare all'annuale incontro-scambio che vedeva studenti italiani negli Stati Uniti e studenti americani in Umbria. Anzi, seppur solo su piattaforme online, i docenti hanno rilanciato proponendo una iniziativa aperta anche ad altri Paesi. Come dire non tutti i mali vengono per nuocere.

È stata quindi organizzata una International Discussion che, oggi alle 15, vedrà studenti di Francia, Germania, Spagna, Italia, Giappone e Stati Uniti confrontarsi su tematiche legate agli strumenti e alle abilità utili per affrontare le sfide sociali e ambientali causate dalla pandemia globale e all'attivismo giovanile in ambito politico, sociale e culturale.

Alla International Discussion parteciperanno, insieme al Ciuffelli-Einaudi e alla Dcds, la Kousen Catholic High School in Kusatsu, Japan; Lycée St.Gabriel in Yssingeaux, France; Gymnasium Oberursel, Oberursel, Germany; Colegio Mare de Déu del Carme, Terrassa, Spain. A questo evento globale organizzato su Zoom parteciperanno, oltre a decine di studenti per ogni istituto, anche i loro docenti di lingue.

Tutto ciò nell'ottica di una auspicata prossima ripresa delle attività di gemellaggio e scambio internazionale interrotta fin dal febbraio del 2020, all'indomani del rientro negli Stati Uniti del gruppo americano che era stato ospite in Umbria.

Luigi Foglietti

