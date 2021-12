Martedì 21 Dicembre 2021, 05:01

TODI A 20 anni dalla scomparsa del Cavaliere del lavoro Franco Todini, noto imprenditore nel campo dei grandi lavori edili, ieri, al Teatro comunale di Todi, si è tenuta la cerimonia di consegna delle Borse di studio a lui intitolate. Con Luisa Todini, figlia di Franco Todini, e presidente della fondazione che porta il nome del padre, presenti: il sindaco Antonino Ruggiano, il rettore dell'Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero e Maria Pia Pitoni, ispettore tecnico dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria.

La presidente della Regione Donatella Tesei ha inviato i propri saluti telefonicamente. Ben trentaquattro anni fa, l'intelligente imprenditore, memore che la sua gioventù non fu tanto fortunata da consentirgli un corso di studi regolare, decise di devolvere a favore degli studenti più meritevoli che si diplomavano negli istituti superiori di Todi una borsa di studio. Ma volle una particolarità, cioè quella di mantenere la borsa di studio per tutto il corso universitario al fine di sostenerli incrementando così il loro interesse verso il mondo delle imprese consolidando il concetto dell'importanza della scuola e dell'istruzione quale mezzo più prezioso per sviluppare le proprie capacità e il proprio talento.

Ieri protagonisti della trentaquattresima edizione otto studenti diplomati nell'anno scolastico 2019-2020 con il massimo dei voti. Per il Liceo Jacopone da Todi: Sara Pucci, classico; Natascia Agus scientifico; Anna Carosi Martinozzi linguistico; Elena Antonini scienze umane. Per l'Istituto Tecnico Ciuffelli-Einaudi: Valentina Rancini turismo; Elisa Pasqua agrario; Lombardi Federico costruzioni; Elisa Marconi amministrazione finanza e marketing.

«Trentaquattro anni di borse di studio ha dichiarato Luisa Todini, figlia dell'imprenditore per un totale di 600mila euro, a vent'anni dalla scomparsa di mio padre, tanti studenti meritevoli mi rendono orgogliosa di questa iniziativa che premia già le seconde generazioni dalla sua creazione. Ringrazio le istituzioni amministrative e scolastiche per la costante collaborazione ed il corpo docente per il supporto a questa iniziativa volta a riconoscere la competenza ed il merito». Ad arricchire la mattinata Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, che ha condiviso con i presenti le sue avventure per incoraggiare i giovani ad inseguire e realizzare un sogno.

