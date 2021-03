L'INTERVENTO

TODI È di 310mila euro il finanziamento concesso alla città dal Ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, con un decreto emesso di recente, in data 23 febbraio. La concessione è finalizzata al completamento della messa in sicurezza della frazione di Rosceto. L'importante intervento è iniziato fin dal 2005-2008, quando Rosceto beneficò di un determinante consolidamento per la stabilizzazione del terreno dove poggia la frazione a rischio frane. Oggi è necessario intervenire di nuovo ed il finanziamento giunge a proposito. I lavori previsti interesseranno la zona franosa per evitare che la terra invada ancora la carreggiata della strada comunale di accesso al Castello di Rosceto. Si procederà realizzando armature appoggiate sopra una platea in calcestruzzo armato ancorata su pali di 60 centimetri di diametro e creando terre armate sopra alla paratia. Tutto ciò consentirà di proteggere la scarpata dalla continua erosione dovuta agli agenti atmosferici, e conseguentemente proteggere l'area occupata dagli edifici del castello. Insieme sarà realizzato un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sistemando le canalizzazioni per impedire all'acqua di generare ulteriori fenomeni di dissesto. La scarpata consolidata e con le acque regimate sarà protetta grazie a opere superficiali come piantumazioni di verde arboreo. Ma non solo perché così si favorirà l'ampliamento degli spazi vivibili nella zona ovest prospicente il castello.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA