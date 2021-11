Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

TODI Saranno di natura strutturale e funzionale gli interventi programmati per il Teatro comunale di Todi che riguarderanno soprattutto l'adeguamento impiantistico. Il Comunale, un vero gioiello architettonico che da quasi 150 anni è parte integrante dello sviluppo culturale cittadino, riveste una notevole importanza nell'ospitare eventi durante tutto l'anno.

Costruito nel 1868, dopo un utilizzo esclusivamente teatrale e musicale, per molti anni è stato anche sala cinematografica fino al 1982, anno in cui entrò in vigore una legge che riguardava la sicurezza sui locali di pubblico spettacolo che lo mise fuori gioco. Per riacquisire i crismi della regolarità è stato interessato da lavori di adeguamento fino al 1992. Ora l'assessorato ai Lavori pubblici, retto da Moreno Primieri, ha pensato che fosse tempo di interventi di ammodernamento in alcune parti strutturali. «Obiettivo principale è quello di consentire al nostro Teatro di migliorare la propria attrattività culturale, dotandosi di servizi e strutture ormai indispensabili per competere a livello nazionale e poter ospitare eventi con esigenze funzionali e tecnologiche sempre più alte ed all'avanguardia ha detto Primieri - in sintesi, di essere un luogo più sicuro, performante e capace di ospitare produzioni teatrali con esigenze tecniche e necessità sceniche sempre più elevate». Gli spazi interessati dai lavori sono l'ingresso e il foyer, l'ignifugazione del palcoscenico, la torre scenica, i 12 bagni per l'utilizzo pubblico e del personale tecnico, il ballatoio graticcia, i camerini per costi preventivati di circa 200mila euro finanziati dal Por Fesr Umbria azione 5.2.1.. Purtroppo, al momento, ancora non è prevista la climatizzazione dell'intero complesso e soprattutto dell'area destinata ad ospitare il pubblico, platea e palchi, un adeguamento atteso da anni che limita l'utilizzo della struttura nei mesi estivi.

Luigi Foglietti