12 Marzo 2021

LA GIORNATA

GUALDO TADINO Dopo il Giro d'Italia 2018, oggi il grande ciclismo torna a Gualdo Tadino con l'arrivo della terza tappa della 56° Tirreno-Adriatico, con partenza da Monticiano in Toscana per una lunghezza di 219 chilometri. Grande attesa in città per vedere l'arrivo di ciclisti del calibro di Pogaar (vincitore dell'ultimo Tour de France), Thomas, Bernal, Fuglsang, Almeida, Landa, Nibali, S. Yates, Quintana, Bardet, Pinot, Higuita e Woods per la Generale.

A caccia di tappe troviamo, invece, Van der Poel, Van Aert (vincitore della prima tappa della Tirreno-Adriatico e maglia azzurra), Alaphilippe (campione del mondo, vincitore della tappa di ieri in 5h01'32, con una media di 40.195 km/h, alla sua prima vittoria stagionale), Sagan, Van Avermaet, Ganna, Ewan, Gaviria, Ballerini, Viviani, Merlier. Con Nibali e Ganna, nella squadra Ineos, troviamo anche Salvatore Puccio, siciliano di origine ma umbro d'adozione, precisamente di Petrignano di Assisi che quindi si troverà a tagliare il traguardo di giornata a poche decine di chilometri da casa sua.

Resta da capire se il corridore umbro potrà contare sul supporto ravvicinato di familiari ed amici visto che, a causa delle restrizioni da Coronavirus e della colorazione arancione della Regione gli spostamenti sono molto complicati.

ùTant' il Comune di Gualdo Tadino ha ricordato che «per la manifestazione in programma non è prevista presenza di pubblico e che, pertanto, rimangono vietati assembramenti e raggruppamenti di persone lungo il percorso di gara».

Sarà off-limits anche l'area del traguardo, con le premiazioni che avverranno nel rispetto del distanziamento. Il percorso prevede una tappa ondulata nella prima parte e sostanzialmente pianeggiante nella seconda.

Dopo il Gpm di giornata, Poggio della Croce, all'altezza del lago Trasimeno, inizia la discesa e si entra in provincia di Perugia al km 160.9, all'altezza di Niccone, per percorrere gli ultimi 58.1 km di tappa in Umbria, passando per Umbertide e Gubbio, quindi le frazioni di Branca ed Osteria del Gatto, fino all'ingresso nel territorio comunale di Gualdo Tadino lungo via Flaminia Nord. Gli ultimi chilometri sono per la prima parte ondulata e quindi prevalentemente a salire.

All'ultimo chilometro, all'altezza del bivio con viale Roma, una svolta piuttosto accentuata verso sinistra dove comincia il finale dapprima con ampie curve per finire in rettilineo in viale Mancini, zona giardini pubblici, con la linea di arrivo su rettilineo in asfalto larga 8 metri.

La retta finale è in leggera salita con pendenze attorno al 4%. Per quanto attiene il cronoprogramma, l'ingresso in Umbria è previsto tra le 14.40 e le 15.04, in base alla media tenuta tra 44 e 40 km/h. Il passaggio a Gubbio in Via Matteotti, provenendo da Mocaiana, è atteso tra le 15.13 e le 15.40, mentre l'ingresso nel territ9orio comunale gualdese sarà tra le 15.52 e le 16.23, con l'arrivo previsto 6 minuti dopo.

Francesco Serroni

