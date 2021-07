Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

Un incubo lungo almeno sessanta ore. Perché davvero poche altre volte come in questo caso si è visto uno scenario così apocalittico dovuto al traffico: migliaia di auto in fila, un'ora per fare sì e no tre chilometri, appuntamenti saltati e disagi a non finire. Tutto a seguito delle otto ore di delirio che si sono avute nella prima mattina di giovedì in zona Collestrada, prima per il crollo di un tir dalla E45 lungo i binari sottostanti e poi per due maxi tamponamenti nel giro di un'ora che hanno coinvolto tante auto e ferito gravemente tre persone all'altezza dello svincolo tra la E45 e la Centrale Umbra. E dunque a pochissime centinaia di metri dal luogo del volo del tir.

Il risultato di tutto ciò è stato una regione e una città letteralmente spaccate in due, dal momento che Collestrada è diventata fin dalla mattina di giovedì una specie di zona off limits per permettere non solo la ripresa della circolazione stradale dopo i due incidenti, ma anche e soprattutto il recupero del camion e di tutto quanto è finito sopra la ferrovia. E se il traffico su rotaia ha registrato oltre 24 ore di stop, riprendendo di fatto con una certa regolarità soltanto intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, quello su strada ha vissuto una situazione anche peggiore: i restringimenti di carreggiata all'altezza del curvone di Collestrada per permettere a due gigantesche gru di sollevare il tir e quanto crollato sui binari, hanno portato a un vero e proprio strozzamento del traffico sia in uscita che in ingresso da Perugia. «Il provvedimento si è reso necessario per consentire a due gru, posizionate lungo la carreggiata, la rimozione dei materiali residui dei mezzi coinvolti nel sinistro - ha confermato Anas -. La viabilità è momentaneamente deviata in direzione Orte, con l'istituzione di uno scambio di carreggiata e l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla SS3Bis. Resta chiusa la rampa di immissione sulla SS3Bis, in direzione Cesena, per chi proviene dalla SS75». Nel pomeriggio di ieri hanno avuto inizio le operazioni di ripristino delle barriere di sicurezza divelte ed in corrispondenza dei tratti cantierizzati, e resteranno «chiuse fino alla mattinata di oggi, la corsia di marcia della SS3Bis/E45 in direzione Cesena e la rampa di immissione dalla SS75 sulla SS3Bis/E45 in direzione Cesena. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e del pronto intervento». Insomma, complessivamente si sfiorano circa le sessanta ore di disagi dovuti all'eccezionale incidente, con la speranza che dal pomeriggio di oggi la situazione migliori.

Non è andata di certo meglio ai pendolari e viaggiatori di treni, che dalla mattinata di giovedì hanno visto annullare corse lungo la linea Terontola-Foligno proprio per l'impraticabilità del tratto compreso tra Perugia e Assisi. Corse sospese e servizi sostitutivi finché, intorno alle 15.30 di ieri, Rfi ha annunciato che «è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea».

