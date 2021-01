© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀNon c'è pace per gli alberi di viale Indipendenza e via Masi. Ma stavolta anche per le auto in sosta. Dopo la caduta di un grosso pino nei giorni scorsi (un fatto legato all'onda lunga della pioggia), nel tardo pomeriggio ieri è toccato a un albero nel tratto iniziale di via Masi e poi ad alcune auto in sosta: tutti vittime del passaggio di un tir. La chioma dell'albero, urtata dal tir, è finita a terra. Ma non è finita qui, dal momento che il conducente dell'autoarticolato ha continuato la sua corsa facendo strike di alcune auto in sosta nella zona di viale Indipendenza per essere poi bloccato in piazza Italia dall'intervento di due pattuglie della polizia locale. Accertamenti in corso per capire se il conducente del tir, con targa straniera, abbia sbagliato strada o non fosse nelle condizioni idonee per guidare.Un fatto che in qualche modo riapre il sempre attuale tema della gestione del verde. Soprattutto lungo le strade dove spesso non bastano le potature e l'installazione di cartelli che indicano le chiome sporgenti. Intanto sono stati effettuati controlli sull'area dell'albero caduto giorni fa. Aveva urtato un secondo pino nella caduta, ma non sembra averlo danneggiato e non sono previsti interventi di potatura.IN SUPERSTRADAIntanto a proposito di viabilità, Anas ha reso noto che sulla statale 318 di Valfabbrica, la Perugia-Ancona «si è verificato uno smottamento del corpo stradale causato dall'esondazione del fiume Chiascio, che ha eroso parte del rilevato in terra al chilometro 31,800, tra Casacastalda e Branca». Per garantire la sicurezza della circolazione, Anas ha provveduto a chiudere la carreggiata interessata. Il traffico è provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. I tecnici della società hanno avviato le valutazioni e rilievi del caso. «Gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti di concerto con gli enti competenti sull'alveo del fiume».