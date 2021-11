Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

INCONTRI

Filippo Timi e Tiromancino, al secolo Federico Zampaglione. Uno in farmacia, l'altro alle prese con gli stangozzi ai funghi. Uno in centro nella sua Perugia, impegnato sul palco del Morlacchi, l'altro in passeggiata domenicale per Assisi con tanto di prelibatezze per pranzo.

L'attore di Ponte San Giovanni in questi giorni ha giocato in casa. Impegnato al Morlacchi in Promenade de santé, ovvero Passeggiata di salute, spettacolo ideato dal noto attore, regista e drammaturgo francese Nicolas Bedos assieme Lucia Mascino. L'opera ha segnato il debutto teatrale del regista di cinema Giuseppe Piccioni e ruota intorno a un'avvincente storia d'amore, caratterizzata da quell'amour fou così celebrato nella letteratura d'Oltralpe. Un lavoro impegnativo dalla grande intensità comunicativa, interpreto magistralmente dai due popolari attori e scandito da un'ottima scelta musicale. Ieri, prima dell'ultima replica, una vasca in centro con tanto di fermata alla farmacia Lemmi. Inevitabili quattro chiacchiere e un selfie consegnato ai social. «Al lavoro come a teatro» è il commento divertito a fianco della foto sul profilo Facebook della farmacia.

«È già Domenica..io sono nella splendida Umbria ad Assisi. Ci vediamo stasera alle 21.30 su questa pagina in diretta per un minilive e per parlare del tour teatrale in arrivo! Ps: ora però un tagliolino serio, buon pranzo a tutti noi e a dopo» posta Zampaglione su Facebook con tanto di foto intorno all'ora di pranzo. Per poi confidare: «Sono andato di strangozzo ai funghi».