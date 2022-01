Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Storia di oltre cinque anni fa. Ottobre 2016, il Perugia passeggia 3-0 con l'Avellino al Curi ma prima che quella partita cominci la follia si localizza all'altezza della rotonda davanti alla questura: vittime alcuni tifosi campani, finiti per colpa del tom tom in mezzo alla fila dei perugini che stavano raggiungendo piazzale Umbria Jazz per andare verso lo stadio.

Quelle sciarpe biancoverdi, messe in bella mostra nei tre mezzi rimasti imbottigliati tra il biancorosso dei tifosi del Perugia e lontano dal percorso previsto dal piano sicurezza per far entrare i tifosi ospiti al parcheggio P5 della curva sud, evidentemente vengono viste come una provocazione e qualcuno decide di passare all'azione. Una quindicina, gli ultrà biancorossi che irrompono verso le auto dei rivali: secondo le ricostruzioni svolte dalla digos, i perugini con la forza si fanno consegnare le sciarpe e altro materiale dai tifosi avversari per poi confondersi nuovamente tra il popolo biancorosso che sta raggiungendo lo stadio o che già staziona da tempo fuori dal Curi, tra chiacchiere pre gara, una birra e il classico panino con la porchetta.

Un assalto che impunito ci resta poco: qualche mese dopo, siamo ad aprile 2017, le indagini affidate alla digos portano sul tavolo del sostituto procuratore Gemma Miliani nomi e cognomi di sei tifosi (appartenenti, secondo quanto comunicato dalla questura, al gruppo degli Ingrifati) considerati gli autori della violenza ai danni dei supporter avellinesi. Nei loro confronti il magistrato ipotizza i reati di rapina e danneggiamento, mentre il questore dispone per loro e altri quattro Daspo che vanno da tre a cinque anni.

Le indagini e le perquisizioni svolte nelle case degli indagati diventano rinvio a giudizio e processo. Ieri, davanti al tribunale presieduto da Giuseppe Narducci, con Alberto Avenoso ed Emma Avella, le fasi degli scontri sono state ricostruite in aula con le testimonianze rese da alcuni poliziotti. In particolare da un'agente della polizia locale che, sollecitata a intervenire da alcuni tifosi che stavano andando allo stadio, si è trovata ad assistere proprio al momento del contatto e della rottura del lunotto posteriore di una delle auto dei tifosi avellinesi. Alcuni dei quali, nell'udienza dello scorso maggio, hanno testimoniato e raccontato quanto accaduto. Ma il vero passaggio da battaglia sarà il prossimo otto settembre, quando sfileranno tutti i test dell'accusa e tutti i test della difesa.

Sullo sfondo un passaggio che potrà diventare determinante: i momenti dei video delle telecamere che incastrerebbero i sei ultrà, dal momento che per stessa ammissione dei testimoni al momento dell'assalto avevano il volto travisato ed erano vestiti di scuro.

Michele Milletti