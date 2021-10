Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

In questo fine settimana Palazzo Vitelli a Sant'Egidio a Città di Castello diventa un vero e proprio Palazzo del Fumetto. Sabato e domenica torna uno degli appuntamenti più attesi e vivaci, la mostra mercato di Tiferno Comics, che riempirà le sale ed il giardino di giochi da tavola, cosplay, giochi di ruolo e dimostrativi. «Un'occasione particolarmente attesa da tifernati e non», sottolinea Gianfranco Bellini, presidente dell'Associazione Amici del Fumetto, organizzatrice della mostra su Paolo Eleuteri Serpieri e degli eventi collaterali. «Dopo un anno di stop forzato in conseguenza della pandemia, non senza difficoltà, grazie alla tenacia di Fabrizio Fez Duca che ne è l'anima, torna la mostra mercato, ovviamente revisionata rispetto alle edizioni precedenti, ma sempre di alta qualità». A piano terra di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, con il parco al centro della kermesse, circa 35 espositori, attesi per la parte commerciale della manifestazione, animeranno la tensostruttura montata ad hoc con «alcuni classici dedicati al fumetto d'autore ed altri ispirati ai più moderni manga, molto amati soprattutto dai giovani», spiega Fez. Ma non sarà solo mostra mercato. «Nelle sale dell'ex esattoria, grazie alla collaborazione con l'associazione tifernate Peter Pan, in un percorso a senso unico si alterneranno giochi da tavolo, giochi di ruolo, pezzi da collezione e nuovi anche con la presenza di ospiti illustri, mentre sotto il porticato troveranno spazio tavoli per tornei e dimostrazioni di tanti giochi di ultima uscita», continua. «Il parco, invece, sarà dedicato ed animato dai cosplayer, che verranno accolti gratuitamente alla manifestazione, dal Clan del Carro e da altre associazioni ludiche del territorio con dimostrazioni scenografiche di battaglie dedicate a grandi classici tipo Star Wars». Con lo stesso ingresso sarà visitabile l'esposizione Serpieri e gli altri universi - Fra west, eros e fantascienza, tavole, copertine e quadri in un intrigante percorso di quasi 300 stazioni. Walter Rondoni