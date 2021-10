Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

CITTÀ DI CASTELLO Gli indiani d'America, strenui difensori della propria libertà contro i cowboy. Protagonisti di film e fumetti che hanno incuriosito, affascinato, segnato l'infanzia di intere generazioni. Hanno conquistato un mondo di lettori con le loro vicende intrecciate a quelle di personaggi cult come Tex o Zagor. Di loro parlerà sabato il convegno Gli ultimi guerrieri, i nativi americani oggi, promosso dagli Amici del Fumetto all'aula magna del Liceo Plinio il Giovane alle 16,30. Animerà l'evento Paolo Eleuteri Serpieri, cui è dedicata la mostra allestita fino al 24 ottobre a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio che sta richiamando a tantissimi appassionati. L'artista veneziano torna a Città di Castello per parlare di un popolo spesso centrale nelle sue illustrazioni. Un tema che gli è caro fin dalla più giovane età quando suo padre glielo fece conoscere visitandone le riserve. Un occhio acuto, quello di Eleuteri Serpieri, che nei fumetti dedicati alle storie della frontiere americana è stato forse il primo a soffermarsi sulla figura femminile nel contesto indiano. Interverranno anche Raffaella Milandri, scrittrice, fotografa umanitaria, attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, membro attivo della tribù Crows, e Moreno Burattini, curatore di Zagor, sceneggiatore di strisce ma anche scrittore, saggista, critico specializzato, autore teatrale, curatore di mostre. L'incontro si inserisce nel penultimo fine settimana di apertura di Serpieri e gli altri universi-Fra west, eros e fantascienza. In esposizione quasi 300 opere del maestro e di altri famosissime firme del fumetto italiano che si sono rifatte a lui. Un affascinante percorso lungo dodici sale, compresa quella a luci rosse, vietata ai minori.

Walter Rondoni