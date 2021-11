Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

IL BILANCIO

CITTA' DI CASTELLO Quasi novemila presenze in ventisei giorni effettivi di apertura. Numeri eccezionali per la mostra Serpieri e gli altri universi-Tra western, eros e fantascienza che ha saputo attrarre dalla Sicilia al Piemonte per ammirare l'arte di Paolo Eleuteri Serpieri, la splendida cornice di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, Città di Castello tutta. Ma gli Amici del Fumetto ed il presidente Gianfranco Bellini sono già al lavoro per la prossima edizione di Tiferno Comics che festeggerà il ventesimo compleanno con un mostro sacro come Guido Crepax. Intanto, tavole, copertine e quadri, stazioni di un intrigante percorso di quasi trecento opere, hanno rapito i visitatori, presi per mano in un viaggio che partendo dal western e dalla grande frontiera americana è arrivato al mondo post apocalittico dominato dalla prepotente fisicità di Druuna. Un tema in ogni sala, dove ai disegni dell'autore si sono affiancati lavori di altri grandissimi del fumetto italiano in un vero e proprio dialogo fra artisti. Di notevole successo anche le collaterali organizzate durante i fine settimana. Oltre alla mostra mercato con cosplayer, stand, dimostrative e tanta partecipazione di pubblico (tremila appassionati in un week end), due appuntamenti di Anniversari illustri, dedicati al settecentenario di Dante ed al duecentenario di Napoleone, ed il convegno Gli ultimi guerrieri, i nativi americani oggi. «Una mostra di grandissima bellezza, apprezzatissima», è soddisfatto Gianfranco Bellini e guarda già al futuro: «Crepax è Valentina, un tratto che non ha bisogno di presentazioni, ma la nostra mostra vorrà essere di più, vorrà essere un'intera antologia dedicata alla sua produzione». Il sindaco Luca Secondi: «Semplicemente bisogna ringraziare un'attività come quella portata avanti dagli Amici del Fumetto perché hanno costruito una realtà, quella della mostra, protagonista del settore a livello nazionale, il nostro impegno come amministrazione è sostenere l'evento in modo fattivo e concreto per guardare insieme al futuro».

Walter Rondoni