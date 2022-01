Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

DAL TRIBUNALE

«Te la faccio pagare. Ti uccido». Frasi urlate all'interno di un parcheggio da cui non l'ha fatta neanche uscire, arrivando a urtare la macchina di lei con la sua. «Sei una tr... Facciamo i conti».

Frasi «ingiuriose e gravemente minacciose», per cui un trentenne di origini albanesi è finito sotto processo con l'accusa di minacce.

Nei guai dopo mesi di incubo vissuti dalla sua ex, una donna napoletana, per cui come si legge nello stesso capo di imputazione - «dopo essere stato citato a giudizio per fatti di eguale tenore, non accettando la fine della relazione, con condotte minacciose poste in essere in violazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, molestava la donna in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura e da ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità».

Come nel caso dei fatti nel parcheggio o delle continue telefonate o degli appostamenti sotto casa o al lavoro.

Mesi di incubo, finiti solo con il ripristino degli arresti domiciliari, e di cui ora l'uomo, a partire dall'udienza del 10 gennaio, dovrà rispondere davanti al giudice Emma Avella.

E. Prio.