Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

IN CENTRO

Pare fosse arrabbiato a morte per motivi suoi e non avrebbe trovato meglio da fare che prendersela con una commerciante. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, hanno denunciato in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di minaccia aggravata, un uomo, italiano di 63 anni, già noto ai militari dell'Arma. L'uomo, con il volto coperto dalla mascherina, in una trascorsa serata, si è introdotto all'interno di un negozio di ottica nel centro di Perugia e, senza nessun motivo apparente, ha iniziato a minacciare con una spranga la titolare dell'esercizio commerciale, pur senza causare danni a cose o alle altre persone presenti.

La donna per quanto impaurita, è riuscita a mantenere un bagliore di lucidità e a chiamare i carabinieri. La pattuglia del Nucleo Radiomobile, in servizio di pronto intervento, immediatamente giunta sul posto, è riuscita a riportare alla calma l'uomo, vanificando i suoi tentativi di ribellione.

Per l'uomo, che non ha saputo giustificare il suo incomprensibile gesto, è scattata, pertanto, la denuncia all'autorità giudiziaria mentre la spranga è stata posta sotto sequestro.