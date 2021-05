23 Maggio 2021

AMBIENTE

Una frana «ben visibile sul posto, ha danneggiato il tratto di percorso generando una situazione di pericolo». Ancora problemi con gli smottamenti lungo il percorso ciclopedonale del Tevere.

L'ultimo caso, con i cittadini che si sono mobilitati per segnalare la situazione e il Comune che ha prontamente risposto delimitando l'area, riguarda il tratto a ridosso del canile di Collestrada. Quello delle frane lungo il Tevere è un tema che si ripresenta periodicamente, comportando numerosi interventi per la messa in sicurezza dell'area. Proprio per ragioni di sicurezza sono scattate le segnalazioni dei fruitori del percorso, visto che c'è chi, nonostante la situazione di evidente dissesto, ha continuato a frequentare la zona e passare in quel punto. Una situazione, stando alle segnalazioni, che dura da tempo. La frana sembra presente già da un po' e nonostante un cartello di pericolo, molti hanno continuato a passare sia a piedi che in bici. Ora l'area è interdetta, e così rimarrà fino alla sistemazione, per cui non sono ancora stati stabiliti i tempi. Non è da escludere che scatti a breve un intervento dedicato, oppure che si metta mano all'area nell'ambito del più grande progetto per la ciclovia del Tevere fino a Todi. Nel frattempo «a seguito di segnalazioni e di controllo delle aree dissestate del territorio» il Comune ha disposto un sopralluogo e, una volta rilevata «la presenza di dissesto con franamento del tratto spondale in sinistra idrografica del fiume», è scattata la chiusura.

Quel tratto, come spiegato nell'ordinanza sindacale 451, fa parte del percorso ciclopedonale che si sviluppa lungo gli argini ed è costantemente utilizzato dai cittadini. «Il piano di calpestio risulta essere parzialmente franato per una lunghezza di circa 10 metri» a causa della «particolare conformazione naturale dell'alveo, che proprio in quel punto porta il fiume con la sua corrente ad erodere il piede dell'argine stesso, generando così lo smottamento di grosse zolle di terreno con anche sradicamento di alberature presenti lungo la linea di sponda». Ora scatta «l'interdizione del passaggio pedonale e ciclabile nel tratto posto nelle immediate adiacenze del canile comunale, segnalato da apposita rete arancione e cartellonistica di pericolo, fino all'avvenuto consolidamento della sponda del fiume Tevere nel tratto interessato».

A sollecitare l'intervento il consigliere comunale Lorenzo Mattioni ( capogruppo della Lega). «Dopo aver sollecitato assessori ed uffici competenti, il percorso fluviale del Tevere è di nuovo messo in sicurezza. Grazie a tutti, voglio citare Luca Merli ed Otello Numerini sempre giustamente chiamati in causa».

Riccardo Gasperini