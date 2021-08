Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

UMBERTIDE Sos Tevere. L'allarme per l'invasione del temutissimo pesce siluro (ri)parte da Umbertide dopo che gli iscritti all'International Fishing Show, tradizionale appuntamento pre ferragostano che ha visto sulle piazzole del campo gara poco meno di duecento lenze, sono rimasti meravigliati per l'esigua quantità di pescato. Così, in presenza di un alveo raramente tanto pulito, si è confermata la pericolosità di questo predatore importato dall'est Europa.

«Il pesce siluro sta eliminando completamente il cavedano, di una qualità pregiatissima che ha reso famosa la nostra città ed il il suo impianto nel mondo», avverte Sandro Zucchini, vice presidente dell'Associazione Amici del Tevere. «Esistono testimonianze di un siluroche ha cercato di addentare il pesce preso all'amo mentre veniva tirato a riva». Avvistati anche esemplari da un metro e mezzo a monte di Umbertide. «Un paio d'anni e sarà il disastro, non possiamo stare con le mani in mano», l'appello di Zucchini. «Abbiamo già parlato del problema in Consulta e chiesto più volte l'intervento della Regione», rilancia Vanni Giorgioni, presidente Fipsas Umbria. «Non sarebbe uno scandalo se parte dei 600mila euro delle licenze venisse utilizzata per i bisogni dei pescasportivi». In pratica per finanziare un'operazione di bonifica «che in un tratto così corto potrebbe dare dei risultati». Si tratterebbe di agire con un elettrostorditore in maniera da provocare una breve ed innocua perdita di conoscenza nella fauna ittica e da sfruttare quei pochissimi minuti per tirare a secco i pesci siluro. Un intervento che, ovviamente, deve essere portato a termine da gente esperta. Usano un altro sistema Mattia Cecchetti e Stefano Becchetti, Team Siluro Ponte Pattoli, considerati nell'ambiente degli autentici bounty killeranche se non rincorrono taglie. In aprile hanno catturato un bestione da 253 centimetri e 150 chili nel Tevere dalle parti di Todi, finalizzando ore di osservazione e di fatica per vincerne la resistenza. E confermando quanto sia estesa la piaga.

Walter Rondoni