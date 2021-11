Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

TESTIMONIANZE

Ferite a morte. Feriti a vita - La voce delle vittime invisibili. Questo il titolo dalle forti tinte evocative dato ad una iniziativa della Consigliera provinciale di parità Giuliana Astarita che si è svolta nella sala Falcone e Borsellino del Palazzo della Provincia in Piazza Italia nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lì hanno portato le loro toccanti testimonianze i familiari di Barbara Cicioni, uccisa dal marito 14 anni fa quando era all'ottavo mese di gravidanza in attesa della terza figlia; Laura Livi, uccisa nel 2014 fa da un uomo che voleva possederla contro la sua volontà; e Raffaella Presta anche lei uccisa dal marito nel 2015. «In ogni femminicidio c'è una vittima prima e una costellazione di vittime collaterali ha commentato la consigliera Astarita - parlo di padri, madri, sorelle, fratelli, figli e figlie, tutti orfani speciali perché privati di affetti vitali con una violenza misogina che arresta il fiato». È stata poi sottolineata l'essenzialità della famiglia e l'importanza di contrastare in modo adeguato la violenza di genere perché, sebbene ci sia uno strumento giuridico come la Convenzione di Istanbul, i numeri ci dicono che quest'anno in Italia i femminicidi sono l'8% in più rispetto al 2020. Tutti gli interventi sono stati concordi nell'invitare la società a trattare questi temi tutto l'anno e non solo nel mese di novembre, in vista della Giornata contro la violenza sulle donne. Dopo il presidente della Provincia Sandro Pasquali hanno preso la parola Cristina Castellano, avvocata e componente della Commissione Integrata Pari Opportunità, hanno preso la parola Francesca Brutti, avvocata e presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia, Francesca Tardioli, assistente Sociale e Referente Promozione e Salute Zona Sociale 3, e Paola Moriconi, psicologa, psicoterapeuta e componente del consiglio direttivo dell'Associazione Liberamente.

Luigi Foglietti