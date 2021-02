© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOUna campagna dissacrante, nuova, diversa. Non per vendere ma per offrire: per offrire lavoro e anche una formazione gratuita, un know how che resti come bagaglio personale e professionale. Per chi vuole provarsi e investire su se stesso.Partendo da requisiti e una ricerca particolari: «teste calde», «professionisti illuminati» e «gente solare». Sono i talenti a cui B-ON vuole offrire un periodo di formazione e poi un contratto di lavoro. Questi infatti gli obiettivi dell'inconsueta campagna di recruiting in cui sta investendo B-ON, la società di Barton Group dedicata alla vendita di luce e gas provenienti solo da fonti di energia ecosostenibili. «Vogliamo creare il futuro della nostra azienda, insieme ai migliori giovani del territorio», spiegano da Barton anticipando i termini della campagna per la ricerca di consulenti alla vendita, a cui non sono richieste competenze ed esperienze specifiche, ma solo «grinta inesauribile, come le nostre fonti di energia 100% green». «Ci interessano la tua personalità, il tuo modo di affrontare le sfide, la tua voglia di fare e di crescere. Perché per vendere energia pura, ci vuole energia pura», recita la campagna sui social partita ieri.Importante l'investimento che B-ON mette in campo per questo ambizioso e concreto progetto: dai curricula che arriveranno in azienda (su academy.b-on.it) - è possibile anche inviare una breve presentazione video per dimostrare la propria personalità -, come primo step saranno selezionate 70 persone che parteciperanno al Career Day. Tra di loro verranno poi scelti 30 talenti da inserire nella cosiddetta B-ON Academy, un percorso di formazione completamente gratuito che si terrà nella sede dell'azienda all'interno del prestigioso Barton Park. La formazione prevede due mesi di corso, per quattro ore al giorno, su tecniche professionali e di vendita. «Un corso serio, strutturato e selettivo, sia teorico che pratico, tenuto da esperti del settore di caratura nazionale e professionalità riconosciuta», sottolineano dalla società. Alla fine del percorso dell'Academy, ai 30 selezionati partecipanti, l'azienda proporrà un serio contratto di lavoro da consulente specializzato, con spazio di crescita interna.Insomma, un percorso trasparente, dedicato alla formazione di professionisti competenti e motivati che rappresenta non solo un investimento notevole per il Gruppo Barton, ma in un momento certamente difficile sul fronte del lavoro e dell'economia anche «una ventata di opportunità». Chiude la campagna l'ultimo requisito: «Astenersi persone spente». Per informazioni: academy.b-on.it