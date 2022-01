Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

L'INCHIESTA

Pezzi importanti. Rarità classiche, di periodo greco e romano. Pezzi per i quali probabilmente i collezionisti d'arte avrebbero potuto tirare fuori cifre importanti.

Peccato che quegli oggetti siano di provenienza quantomeno dubbia, se non direttamente rubati. È quanto emerge dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia, diretti dal maggiore Guido Barbieri, che su delega della procura hanno svolto accertamenti all'interno di un negozio nella zona di Città della Pieve.

In questa attività ecco spuntare dei pezzi d'antichità importanti. Il procuratore capo, Raffaele Cantone, li mette in fila: «Un blocco in travertino, con iscrizione incisa, pertinente all'architrave di una tomba ipoge risalente al I secolo a.C.; una testa fittile femminile di età ellenistica; una moneta in bronzo, cosiddetto Sesterzio di marco Aurelio risalente al 174 d.C.; una ceramica a forma miniaturistica del IV secolo a.C.; due bronzetti votivi di età arcaica, una figura maschile e una femmile; un frammento di anfora greco-italica risalente al IV-III secolo a.C. e infine alcuni frammenti di ceramica comune di epoca romana».

La sessantenne titolare del negozio è stata denunciata per ricettazione.