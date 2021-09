Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

Il conto arriva direttamente dall'avvocato Renato Vazzana, legale del parroco arrestato, che qualche giorno fa ha compiuto un sopralluogo all'interno della casa e della sagrestia abbandonate da oltre un mese dopo l'arresto del religioso.

Secondo quanto si apprende, anche grazie all'aiuto di persone vicine non solo a don Vincenzo ma anche alla vita parrocchiale, mancherebbero all'appello alcuni oggetti addirittura del 700 oltre ad alcune immagini sacre. Non è da escludere che sia stato trafugato anche qualche oggetto magari di non grande valore artistico ma personale del religioso. Del raid nella casa si era avuta notizia qualche giorno dopo l'arresto di don Vincenzo, ma non era stato subito chiarito se chi si era introdotto in casa avesse realmente portato via qualcosa e magari qualcosa di importante.

L'ipotesi di banditi specializzati nel furto di oggetti sacri, che hanno un mercato importante a livello nazionale e anche nella zona di Perugia e dell'Umbria, è stata presa in considerazione fin dal primo momento ma senza la presenza di persone in grado di stabilire se effettivamente mancasse qualcosa tutto era stato rinviato.

Don Vincenzo intanto resta in carcere ma, come riporta umbria24.it, sarebbe ora pronto a rispondere alle domande del giudice per spiegare i suoi incontri sessuali in chat con minorenni.

Michele Milletti