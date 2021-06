Sabato 26 Giugno 2021, 05:02

IL CASO

«Ha qualcosa da dichiarare?». «Sì, oltre undicimila euro in valigia». «Prego, si accomodi». Raccontano sia iniziato così il sequestro di valuta non dichiarata all'aeroporto di Sant'Egidio. Con tanto di tentativo da parte dell'uomo di confondere le acque, parlando sia di euro che di sterline. Ma a quel punto i controlli da parte dei funzionari dell'agenzia delle Dogane in servizio allo scalo perugino assieme ai militari della guardia di finanza hanno fatto completamente luce. L'uomo, dell'est europeo e residente a Perugia, era appena atterrato da Londra con oltre 11mila euro e ha dimostrato evidentemente di non sapere come la soglia massima per il contante sia di 10mila euro: si è avvalso dell'istituto dell'oblazione previsto dalla vigente normativa di settore, con pagamento immediato di una percentuale. Ma non finisce qui, dal momento che - come da prassi - altri accertamenti sono in corso per capire l'origine di quei soldi.

«Con l'occasione ADM ricorda che a partire dal 3 giugno 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 1672/2018 relativo al controllo sul denaro contante in entrata e in uscita dall'UE si legge in una nota delle Dogane -. Tale normativa conferma il limite della soglia dei 10mila euro (compresi) oltre la quale si rende obbligatoria la prevista dichiarazione doganale valutaria. L'importo è calcolato sulla base del denaro contante al seguito del passeggero e anche sulla base di assegni, assegni turistici (traveller's cheque), titoli al portatore, ordini di pagamento senza aver specificato il beneficiario, e, per la prima volta, anche sulle monete d'oro con un tenore in oro di almeno il 90%, lingotti d'oro, pepite, aggregati con tenore in oro di almeno il 99,5%, carte prepagate non nominative non collegate a un conto corrente». Resta quindi costante, pur in presenza di un ridotto traffico aereo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'attività di vigilanza dell'agenzia delle fonate nel contrasto dei fenomeni illeciti transfrontalieri, a tutela degli interessi dell'Erario. Altro settore caldo, fanno sapere dall'Agenzia, è quello del traffico di carne e prodotti alimentari.

Egle Priolo