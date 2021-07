Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

MADONNA ALTA

È stata strattonata, buttata a terra mentre con violenza le è stata strappata dal collo una catenina d'oro. Alle quattro di pomeriggio, di giorno, in un quartiere popoloso come Madonna Alta. Ma la fuga del balordo è durata solo poche centinaia di metri, da via Diaz a via Rizzo, dove il giovane è stato subito intercettato e fermato dalla polizia. Una scena che in tanti hanno seguito dalle finestre e dai balconi, a registrare da dietro i vetri quanto stava succedendo sotto casa. «Dove l'hai buttata?». «Non me lo ricordo». Questa l'ammissione ascoltata dai residenti che non hanno perso un secondo dell'arresto, non trattenendo un applauso e un «Bravi» gridato agli agenti della squadra volante arrivati subito dopo la telefonata al 113. È questa la cronaca di quanto accaduto ieri pomeriggio tra le quattro e le quattro e mezza nel quartiere delle aree verdi e dei parchi per i bambini. E proprio a un passo dal nuovo parchetto di via Rizzo i residenti hanno seguito l'ammanettamento in diretta del ladro che solo pochi minuti prima in via Diaz aveva rapinato con violenza un'anziana di 64 anni.

Alla vista di quella donna a terra e dolorante impaurita, ma che per fortuna ha riportato solo qualche escoriazione c'è chi ha chiesto aiuto e la polizia non si è fatta attendere. Così anche grazie alla descrizione della donna e di chi ha avuto la prontezza di fotografarlo, il balordo, 18enne di origini brasiliane, è stato subito rintracciato. Un breve inseguimento tra i giardini dei palazzi e poi la corsa in questura a bordo della volante. Per un'azione di risposta alla criminalità che in tanti hanno sottolineato come immediata e decisiva.

IL DIBATTITO

E a proposito di sicurezza, proprio ieri nel corso della riunione della commissione consiliare permanente è stato discusso un ordine del giorno presentato da Maria Cristina Morbello dopo le risse e gli accoltellamenti avvenuti a Fontivegge nell'ultimo periodo. «I residenti del quartiere di Fontivegge ha spiegato la consigliera 5 Stelle - sono esasperati dal degrado urbano e dai ripetuti episodi di criminalità, spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione». Da qui la richiesta a impegnare il Comune ad adottare misure perché siano esaminati tutti «gli esposti e le segnalazioni dei cittadini» e misure volte a incrementare la presenza di pattuglie appiedate della polizia locale. E ancora, chiedere di aumentare i Daspo urbani e gli sforzi contro l'occupazione degli immobili, limitare maggiormente la vendita di alcol, incrementare l'illuminazione pubblica e anche «adottare misure volte all'utilizzo di droni per documentare attraverso riprese video l'attività di spaccio e prostituzione». Dopo un plauso al «prezioso lavoro della polizia locale e di tutte le forze dell'ordine», Morbello ha sottolineato come «il grido di allarme lanciato dai residenti di Fontivegge prova inconfutabilmente che questa Amministrazione comunale non ha fatto quanto necessario per un incisivo controllo del territorio e per un netto contrasto alla diffusa criminalità, ma evidentemente i miei colleghi che hanno respinto le predette misure non la pensano come me». Tra loro, i consiglieri della Lega che hanno spiegato il voto contrario «perché la proposta conteneva una serie di soluzioni che di fatto sono già state attivate dall'amministrazione comunale grazie all'ottima attività della polizia locale e delle altre forze di polizia». Pur apprezzando il «tentativo della consigliera Morbello chiude la Lega - lo riteniamo un atto che forse inconsapevolmente ci dà ragione sulla bontà del percorso già intrapreso dal nostro Gruppo».

Egle Priolo