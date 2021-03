26 Marzo 2021

LA STORIA

«Mi hanno rincorso. E se mi prendevano? Erano in tre. E se mi prendevano?». Lo ripete tre volte Monica Capuzzo, la coriacea volontaria che con l'associazione Mirò e il marito Antonio Lusi si occupa di voler bene al parco dei Rimbocchi. Anche quando le strutture e il bar sono stati presi di mira da ladri e balordi ed è successo tante, troppe volte lei la mattina dopo era lì, a sistemare, riparare e pulire.

Tigna veneta e olio di gomito. Esattamente come successo ieri mattina, quando Monica è arrivata al parco per alcuni lavori di manutenzione e per controllare se la Gesenu avesse portato via i sacchi riempiti dopo l'ultimo atto vandalico subito in un piccolo ripostiglio, aperto e distrutto nonostante la porta di ferro. Peccato che ieri quel ripostiglio non fosse vuoto. «All'interno ha raccontato in una videodenuncia sui social c'era un uomo accovacciato che si faceva di crack».

Lei gli dice di andar via e fa due passi indietro, lui esce e inizia a blaterare qualcosa, lei si gira e capisce che sta parlando con due uomini poco distanti: «Erano accanto all'area giochi o a quel che ne resta», spiega. Lei li guarda e loro la fissano. Finché non iniziano a correre minacciosi verso di lei. Ma Monica corre, è poco distante dalla sua auto, salta dentro e scappa via. «E se mi prendevano?» Non c'è rabbia nelle sue parole, ma neanche rassegnazione. Determinazione sì, quella tanta. Lei e suo marito sono lì per «responsabilità civica», per curare un'area verde che a causa del Covid è lasciata a se stessa ma che già lo scorso anno aveva visto tornare gruppi di giovani perugini dopo stagioni di degrado. «Ma adesso senza mio marito io da sola al parco non ci vado. Adesso ho paura. Abbiamo chiesto delle telecamere di sorveglianza e un punto luce in più, più sicurezza per un parco che sta tornando a vivere». A raccontare l'episodio anche Antonio Lusi: «Il rischio corso da mia moglie non è minimamente tollerabile. Il mondo è piano di balordi, lo sappiamo bene, ma bisogna fare in modo di rendergli quanto meno la vita difficile. Noi ce la mettiamo tutta, ma da soli davanti a questi scempi poco possiamo fare se non denunciare con la speranza di essere ascoltati. Oggi, fra virgolette, è andata bene, ma domani? Questa pessima piega va fermata e va fatto immediatamente prima che accada qualcosa di brutto».

I BLITZ

Certi che le richieste di Antonio e Monica non potranno rimanere inascoltate, intanto, proseguono in giro per la città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Antonio Sbordone. Dopo il blitz di due giorni fa nella zona dell'Ottagono che ha portato all'arresto di uno spacciatore da parte delle Volanti, in corso Garibaldi sono stati rintracciati due cittadini di origine tunisina da 24 e 38 anni risultati irregolari. Durante il controllo, il 38enne ha provato a fuggire ma i poliziotti lo hanno inseguito fino a piazza Grimana dove, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Illesi, nonostante l'uomo avesse tra le mani un coltello. Il tunisino è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per il possesso dell'arma. Per entrambi, inoltre, sono state avviate le pratiche per l'espulsione.

DOPPIO ARRESTO IN 3 ORE

È stato invece arrestato dai carabinieri addirittura due volte nel giro di tre ore un 36enne tunisino, accusato di furto aggravato ed evasione. L'uomo infatti qualche pomeriggio fa era stato arrestato in flagranza dai militari della Stazione di Ponte San Giovanni quando, intorno alle 17, era stato bloccato dopo aver rubato 14 confezioni di crema per l'igiene personale, da oltre 210 euro, da un supermercato. Dopo le formalità di rito, è stato quindi accompagnato a casa del fratello in regime di arresti domiciliari, ma già alle 19.30 è arrivata una telefonata al 112 da parte della proprietaria di una profumeria, che denunciava il furto di un profumo da parte di un uomo. Dalle immagini delle telecamere i militari hanno notato come si trattasse della stessa persona presa solo poche ore prima e non ci hanno messo molto a rintracciarlo. Convalidati gli arresti e dopo il rito direttissimo, il 36enne è finito nel carcere di Capanne.

Egle Priolo