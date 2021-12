Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Il gruppo consiliare Lega a palazzo dei Priori perde due pezzi. Alessio Fioroni e Daniela Casaccia passano a Forza Italia. Il partito del sindaco Andrea Romizi che poco meno di un anno fa aveva registrato l'ingresso di Federico Lupattelli da Fratelli d'Italia. Nel fronte della maggioranza, con i due nuovi consiglieri, FI diventa con Progetto Perugia una delle liste con maggiore rappresentatività (con 5 consiglieri). Di più, perché considerando il sindaco, i conti lo portano ad essere il primo partito. «Nessuno potrà dire che si tratta di una scelta di convenienza. Andiamo via dalla Lega senza aver mai chiesto nulla, entriamo in FI senza chiedere nulla», spiegano Fioroni e Casaccia. Il gruppo Lega ha saputo dello strappo lunedì, prima del consiglio comunale, tant'è che sembrava l'annuncio fosse fatto in quell'occasione. Invece è arrivato ieri. Di mezzo c'è stata un'opera di convincimento dell'assessore Luca Merli, ma lo strappo non stato ricucito. Ora c'è chi guarda anche agli equilibri della giunta dopo il terremoto in casa Lega. «L'interesse primario rimane la città. FI è il partito di centrodestra con maggiore capacità ed esperienza di governo, espressione di una maggioranza moderata, che non si riconosce in certe derive». In una nota FI, con Laura Buco (coordinatore provinciale), Edoardo Gentili (coordinatore comunale) e il capogruppo Giacomo Cagnoli dicono che «il passaggio dei consiglieri testimonia come FI abbia riacquisito capacità attrattiva ed una rinnovata centralità».